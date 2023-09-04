В Саратове на время закроют железнодорожные переезды

Фото: архив КП

В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожные переезды. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает Приволжская железная дорога.

Переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский, в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова будет перекрыт 5 сентября с 13:50 до 15:55; 7 сентября с 14:35 до 16:40; 8 сентября с 13:55 до 16:00.

Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.

9 сентября с 12:50 до 14:50 будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная на пересечении с Песчано-Умётской улицей в Ленинском районе Саратова. Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

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