Сотрудник салона связи в Балаково оформил кредит на клиентку без ее ведома

Фото: архив КП

Сотрудниками полиции города Балаково, Саратовской области раскрыто дело о мошенничестве.

Полицейскими установлено, что 23-летний местный житель, работал в салоне сотовой связи. К нему обратилась 59-летняя женщина для оформления заявки на приобретение мобильного телефона в кредит. Условия договора не устроили клиентку, и она отказалась от покупки гаджета. После чего молодой человек, без ведома потерпевшей оформил кредит на ее имя, используя персональные данные. Полученные таким образом деньги в сумме 21 630 рублей, злоумышленник потратил на личные нужды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в данном противоправном деянии был задержан сотрудниками полиции. Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Заведено дело о мошенничестве.

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