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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 10:54

В Ленинском районе Саратова пенсионер сбил пожилую женщину

Отечественная легковушка сбила пешехода у кольца Елшанки в Саратове
Светлана Курышева
Фото: телеграм-канал «Ленинский район (Саратов)»

Фото: телеграм-канал «Ленинский район (Саратов)»

В Ленинском районе Саратова сегодня, 4 сентября, произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ленинский район (Саратов)». Инцидент произошел около 11.30 напротив дома №52 на Московском шоссе, около кольца Елшанки. По предварительным данным, 84-летний водитель «ВАЗ-21053» наехал на 64-летнюю женщину пешехода.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

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