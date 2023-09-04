В Ленинском районе Саратова пенсионер сбил пожилую женщину

Фото: телеграм-канал «Ленинский район (Саратов)»

В Ленинском районе Саратова сегодня, 4 сентября, произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Ленинский район (Саратов)». Инцидент произошел около 11.30 напротив дома №52 на Московском шоссе, около кольца Елшанки. По предварительным данным, 84-летний водитель «ВАЗ-21053» наехал на 64-летнюю женщину пешехода.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.