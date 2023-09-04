Автомобилистов Саратова предупредили о перекрытой улице в центре

Фото: тг "Саратов коммунальный"
Сегодня, 4 сентября, компания «Т-Плюс» сообщила о перекрытии одной из центральных улиц для проведения ремонтных работ на теплосетях. Движение транспорта перекрыто на улице Рабочая между улицами Емлютина и Большая Садовая.
Работы планируется завершить до 6 сентября. На месте работ выставлены предупреждающие знаки и ограждения.
Коммунальщики приносят извинения за причиненные неудобства и просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут.
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