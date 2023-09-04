Джамбул Бакушев из Саратовской области погиб в ходе военной операции

Фото: администрация Новоузенского района

В специальной военной операции погиб уроженец Новоузенского района Саратовской области Джамбул Бакушев. Об этом сообщили сегодня, 4 сентября, в администрации муниципалитета.

- Сегодня мы прощаемся с настоящим патриотом своей Родины, героем и верным товарищем. Джамбул Кайрулович Бакушев храбро и самоотверженно защищал соотечественников от жестокости и несправедливости. Мы гордимся мужеством нашего земляка и разделяем с его родными боль утраты, - выразил соболезнования родным и близким бойца губернатор Роман Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.