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НовостиОбщество4 сентября 2023 9:43

Под Саратовом неизвестные сломали лавочку и разбросали мусор

В саратовской области, город Аткарск, неизвестные хулиганы испортили лавочку и оставили шелуху от семечек на асфальте
Источник:kp.ru
Фото: Телеграм-канал Виктор Елин

Фото: Телеграм-канал Виктор Елин

В саратовской области, город Аткарск, неизвестные хулиганы испортили лавочку и оставили шелуху от семечек на асфальте.

Видео и фотографии с последствиями вандализма были опубликованы в телеграмм-канале главы района Виктора Елина.

«Сломанная лавочка, шелуха от семечек, хотя урна рядом — так на проспекте отдыхали люди. Непонятно, зачем ломать то, что делаем для вас и гостей города?»

«Ну если некуда девать энергию, сходите в спортзал, занимайтесь делом полезным!», прокомментировал ситуацию губернатор.