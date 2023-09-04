Компании Саратова отправятся с бизнес-миссией в Казахстан

С 6 по 8 сентября пройдет бизнес-миссия саратовских предприятий в город Алматы Республики Казахстан. Цель поездки заключается в развитии торгово-экономических связей между двумя странами.

Бизнес-миссия организована региональным Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».

Программа делового визита включает b2b-переговоры, посещение производственных предприятий.

- Казахстан является долгосрочным торговым партнером Саратовской области - внешнеторговый оборот за первое полугодие текущего года составил 7,8% от общего объема, занимает четвертое место по экспорту. Экспортировались продукты неорганической химии, железнодорожные вагоны, оборудование и механические устройства, черные металлы, стекольная и масложировая продукция, злаки, - сообщил министр экономического развития области Андрей Разборов.