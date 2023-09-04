Ученые СГТУ запатентовали технологию повышения эффективности энергоснабжения малых городов

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Ученые СГТУ имени Гагарина Ю.А. разработали новый метод действия комбинированной маневренной энергоустановки, который может применяться для повышения эффективности систем энергоснабжения малых городов и поселений. Ее особенность заключается в совместном использовании традиционного топлива (природного газа) и возобновляемого источника энергии (ветрогенератора или солнечной установки). Ученые получили патент на изобретение.

Авторами проекта стали профессор кафедры «Тепловая и атомная энергетика» имени А. И. Андрющенко Института энергетики Юрий Николаев, доцент той же кафедры Иван Вдовенко, магистрант Александр Косенко.

Малая энергетика обладает большим потенциалом и является альтернативой централизованному энергоснабжению. Разработанный способ можно использовать на газотурбинных теплоэлектроцентралях для покрытия переменной части суточного графика электрической нагрузки.

При работе установки воздух из окружающей среды сжимается компрессором и поступает в камеру сгорания, куда подается природный газ. Высокотемпературные газы из камеры сгорания расширяются в турбине с выработкой полезной механической энергии, которая в генераторе преобразуется в электрическую. Теплота газов после турбины используется в котле-утилизаторе для нагрева сетевой воды. Электроэнергия, выработанная на возобновляемом источнике, применяется для зарядки электрического аккумулятора.

Кроме того, разработана дополнительная схема работы установки в периоды пиковой электрической нагрузки, которая заключается в подключении компрессора к электродвигателю, получающему энергию от аккумулятора.

«При работе энергетической установки из расчета 20 часов на внепиковой и 4 часа на пиковой нагрузке ее электрический КПД увеличивается примерно на 2-3%», – отметили авторы разработки.