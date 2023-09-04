В Саратовской области будут судить женщину за нападение на санитарку

В городе Балаково завершено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в избиении сотрудника медицинской организации. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает региональное СУ СКР.

ЧП произошло 9 июля. В отделении неотложной травматологии и ортопедии одной из медицинских организаций города Балаково, пьяная 34-летняя женщина была несогласна с диагнозом. В ходе ссоры дебоширка нанесла телесные повреждения санитарке медицинского учреждения. Уголовное направлено в суд для рассмотрения. Ранее Председателю СК России был представлен доклад по данной ситуации.

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