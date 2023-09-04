В Саратовской области прозвучат сирены

Фото: телеграм-канал "Время Саратовское Z"

В Саратове и 26 районах области пройдет техническая проверка оборудования системы оповещения. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает региональное правительство.

Помимо включения электросирен 5 сентября 2023 года с 11.15 до 11.30, будут работать громкоговорители, через которые жители области услышат: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Районы, в которых пройдет проверка системы оповещения: Александрово-Гайский, Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Духовницкий, Екатериновский, Ершовский, Калининский, Красноармейский, Марксовский, Озинский, Перелюбский, Петровский, Пугачевский, Ровенский, Ртищевский, Хвалынский, Энгельсский, ЗАТО Светлый, МО поселок Михайловский, МО город Шиханы.

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