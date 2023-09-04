Дело об убийстве женщины в Балашове Саратовской области направлено в суд

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смертельных травм женщине в Балашове. Об этом сегодня, 4 сентября сообщает региональный СУ СКР.

Напомним, 30 мая 2023 года 40-летний мужчина находился с 46-летней женщиной в квартире одного из домов, расположенной на улице Карла Маркса города Балашова. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Позже ее обнаружили соседи и сообщили правоохранителям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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