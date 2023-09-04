В Саратове в Юбилейном отключили водоснабжение для проведения сварочных работ

Фото: архив КП

Сегодня, 4 сентября, в Волжском районе Саратова для проведения сварочных работ на коммуникациях отключили холодную воду. Об этом сообщает ООО "КВС".

Водоснабжения нет у абонентов на улице Усть-Курдюмская - дома №№1, 3, 3б, 7, 7а, 7б, 7г, 7д; Саловская - дома №№5, 5а, 6, 8, 10, 12, 14; Шевыревская - дома №№2, 2а, 6, 6а; Державинская - дома №№3, 5, 10; Бр. Никитиных - дома №№4, 4а, 8, 8д, 8/6. Восстановить водоснабжение обещают к вечеру.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.