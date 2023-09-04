В Саратове на Бабушкином взвозе нет холодной воды

Фото: архив КП

По заявке УК для работ на собственных коммуникациях по адресу: ул. Бабушкин Взвоз, 15, сегодня, 4 сентября, ориентировочно до 20.00 ограничено холодное водоснабжение. Об этом сообщает «Саратов коммунальный». Воды не будет у абонентов по улице Бабушкин Взвоз от Мичурина до Чернышевского.

ООО "КВС" рекомендует в течение 24 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.