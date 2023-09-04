Жители Саратовской области тратят на «коммуналку» меньше других регионов

Фото: архив КП

По данным экспертов, Саратовская область входит в число регионов с самыми низкими затратами на ЖКУ. Соответствующее исследование опубликовано сегодня, его провело по итогам прошлого года в агентство РИА Новости.

По данным исследователей, в Саратовской области среднестатистическая семья тратит на ЖКУ и топливо для обогрева 3 409 рубля в месяц. В общефедеральном рейтинге по этому показателю наш регион находится на 8 месте. Меньше платят за «коммуналку» в Калмыкии, в Брянской, Курской областях, Чувашии, Северной Осетии, Мордовии и Севастополе.

По доле расходов Саратовская область находится на 39 месте. Средняя семья платит коммунальщикам 9,7% от общей суммы расходов. Меньше всего тратят жители Дагестана, Курской области и Севастополя. Больше всего – на Чукотке, на Камчатке и в Магаданской области.

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