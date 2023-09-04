В сентябре погода в Саратовской области будет переменчивой

Фото: КП Саратов

Синоптики рассказали о погоде, которая ждет Саратовцев в сентябре. По словам начальника отдела прогнозирования областного Гидрометцентра Светланы Цветайло, на этой неделе, с 4 по 8 сентября, в Саратовской области ожидается неоднородный характер погоды. В среду и четверг похолодает из-за перестроения атмосферного давления.

В первой половине недели погода сохранит все еще антициклональный характер, температура воздуха будет относительно высокой: ночью +7...+12°С, в западных районах +13...+16°С, а днем +23...+28°С.

В ночь на четверг изменится направление воздушных масс с юго-восточного на северное. Скорость ветра 5-10 м/с с порывами до 13-15 м/с. Столбик термометра упадет до +2...+7°С ночью и до +15...+20°С днем. Возможны осадки в виде ливневых дождей.

Понижение температуры воды в Волге случится во второй половине недели, сейчас она держится в районе +20,6°С

В целом, по словам синоптиков, сентябрь будет характеризоваться чередованием похолодания и потепления. На следующей неделе снова можно будет ждать повышения температуры. В конце этого месяца-начале октября ожидается бабье лето.

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