Охотники на пешеходов: вчера в Саратовской области сбили четверых

Фото: архив КП

По сводкам регионального УГИБДД, за вчерашний день, произошло четыре ДТП с участием пешеходов.

Одна авария произошла в 19:45 в Саратовской области. В Калининске, у дома № 45 по улице Коммунистическая неизвестный водитель, на Audi A6 съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия находилась 59-летняя пешеход, которую впоследствии госпитализировали. Водитель с места ДТП скрылся, его личность устанавливается.

Ещё одно ДТП с участием пешехода случилось в Октябрьском районе Саратова. В 14:50 напротив дома № 9/11 по 2-му Детскому проезду. На пешеходном переходе 48-летний водитель на Mitsubishi Lancer сбил 92-летнюю пенсионерку. Пострадавшая госпитализирована.

Около 10 утра, на Сокурском тракте в Ленинском районе Саратова 46-летний водитель за рулем грузовика КамАЗ сбил 83-летнего мужчину. С травмами пенсионера доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В 11:45 на проспекте Энтузиастов около дома №1 на автомобиле Kia 69-летний водитель сбил 53-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован.

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