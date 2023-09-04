Губернатор Бусаргин пригласил саратовцев на прямую линию со своим участием

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

В среду, 6 сентября, губернатор Саратовской области проведет прямую линию. Начало намечено на 21:00.

В прямом эфире глава региона ответит на вопросы земляков.

Прямой эфир будет вестись на телеканале Россия-24, «Радио Россия.Саратов» (99ФМ), сайте ГТРК-Саратов (gtrk-saratov.ru) и на интернет-телеканале 2ясадовая.рф. Посмотреть эфир можно будет также на моих страницах в ВК и ОК, а также группе Саратовская область в ВК (http://vk.com/saratovoblgov) и ОК (https://ok.ru/saratovskayaobl).

Фото и видео материалы к своим вопросам можно присылать в личные сообщения в социальные сети:

«ВКонтакте» https://vk.com/rbusargin

«Одноклассники» https://ok.ru/roman.busargin

Вопросы принимаются до конца прямого эфира в комментариях к тематическому посту в соцсетях саратовского губернатора и по телефону (8452) 210-922 с 9.00 до 18.00.