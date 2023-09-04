В Саратовской области бывший Bosch готовится заявить о новом бренде

В Саратовской области бывшие предприятия немецкого концерна готовятся заявить о новом бренде. Об этом сегодня, 4 сентября сообщает Министерство промышленности и энергетики области.

Заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин провел встречу с представителями топ-менеджмента S8 Capital и руководством вошедших в многопрофильный холдинг трех предприятий Саратовской области. Это заводы, активами которых ранее владел концерн Bosch, по производству свечей зажигания, котлов отопления и электроинструментов. Участники встречи обсудили текущую ситуацию и дальнейшую стратегию развития саратовских предприятий.

Михаил Торгашин отметил, что новому руководству удалось сохранить работоспособность промышленных площадок в регионе и коллектив, способный обеспечить дальнейший производственный процесс.

В свою очередь, управляющий директор S8 Capital Шуберт Торстен подчеркнул, что первоочередные цели многопрофильного холдинга – загрузка производства, сохранение качества продукции на высоком уровне, а также повышение уровня локализации на площадках. Кроме того, в ближайшее время предприятия ждет процедура ребрендинга, в рамках которого будут представлены новые торговые марки продукции.

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