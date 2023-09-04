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НовостиПолитика4 сентября 2023 6:13

Погибшего в СВО саратовца Владимира Долькина наградили Орденом Мужества

Военный Владимир Долькин из Саратовской области погиб в ходе СВО
Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Андрей Татаринов

Фото: Телеграм-канал Андрей Татаринов

Уроженец Саратовской области Владимир Долькин погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава Вольского района Андрей Татаринов.

Боец родился в Казанла Базарно-Карабулакского района, детство и юность провел в Волгоградской области. Срочную службу проходил в городе Калач-на-Дону. Принимал участие в СВО на Донбассе в качестве добровольца с марта 2023 года.

26 августа 2023 года старшина мотострелковой штурмовой роты в/ч 87441 Владимир Долькин Павлович погиб при выполнении боевого задания. За проявленный героизм награжден Орденом Мужества посмертно.