Погибшего в СВО саратовца Владимира Долькина наградили Орденом Мужества

Фото: Телеграм-канал Андрей Татаринов

Уроженец Саратовской области Владимир Долькин погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава Вольского района Андрей Татаринов.

Боец родился в Казанла Базарно-Карабулакского района, детство и юность провел в Волгоградской области. Срочную службу проходил в городе Калач-на-Дону. Принимал участие в СВО на Донбассе в качестве добровольца с марта 2023 года.

26 августа 2023 года старшина мотострелковой штурмовой роты в/ч 87441 Владимир Долькин Павлович погиб при выполнении боевого задания. За проявленный героизм награжден Орденом Мужества посмертно.