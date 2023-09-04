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НовостиОбщество4 сентября 2023 6:09

Саратовцы чаще всего вызывали скорую помощь и полицию

За неделю служба 112 приняла 31 тысячу вызовов в Саратове
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

С 28 августа по 3 сентября Службой 112 Саратов принято 31 тысяча вызовов. Об этом сегодня, 4 сентября сообщает ОГУ СО «Безопасный регион».

Экстренного реагирования служб потребовали 9 448 вызовов, из них комплексного - 1 113.

Чаще всего, 4 681 раз абоненты обращались по номеру 112, для вызова скорой помощи. За помощью полиции саратовцы обращались 3 205 раз. Помимо этого, службе спасения передано 555 вызовов, пожарной службе - 528 вызовов, газовой службе - 333 вызова.

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