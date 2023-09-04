Лаборатория Россельхознадзора выявила карантинный сорняк в партиях пшеницы

Фото: СарМВЛ

Специалистами в области карантина растений Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" в течение прошлой недели при проведении фитосанитарной карантинной экспертизы пшеницы продовольственной выявлен и идентифицирован карантинный объект – горчак ползучий (розовый) (Acroptilon repens D. С.) в партиях:

- массой 2100 тонн, происхождением из г. Пугачева Саратовской области;

- массой 1216 тонн, происхождением из Питерского района Саратовской области;

- массой 22 тонны, происхождением из Энгельсского района Саратовской области.

А также в двух партиях массой по 2030 тонн, происхождением из Новоузенского района Саратовской области.

Количество семян сорняка - 1 шт./кг.

Информация о положительных результатах гербологической экспертизы направлена в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Для справки. Горчак ползучий – многолетнее растение, которое является одним из самых трудноискоренимых сорняков и включен в перечни карантинных вредных организмов во многих странах. Этот карантинный вредный организм засоряет посевы сельскохозяйственных культур, а также сады, виноградники, луга и пастбища. Произрастает вдоль грунтовых и шоссейных дорог, на откосах железнодорожных магистралей, на необрабатываемых землях.

Листья, стебли и корни содержат около 4% глюкоалкалоидов, которые придают ему горький вкус (отсюда и название – горчак). Растения ядовиты для многих животных, особенно для лошадей.