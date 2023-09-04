Саратовский регоператор приступил к расстановке 2 100 новых контейнеров

Фото: Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» закупил и приступил к установке новых контейнеров для твердых коммунальных отходов объемом 1,1 куб. Закупка 2 100 контейнеров производилась в рамках 1% валовой выручки и направлена на повышение качества обслуживания потребителей коммунальной услуги, ухода от бестарного сбора отходов и дооснащения существующих контейнерных площадок.

В настоящее время контейнеры направлены для установки в Ровенский район. Совместно с региональными органами власти и муниципалитетами по итогам мониторинга определяются места накопления в других районах Саратовской области, где существует потребность в контейнерах. Контейнеры будут расстанавливаться в течение сентября и октября.

Новые контейнеры увеличат общую контейнерную массу на территории региона до 40 тыс. единиц. Это в 2 раза больше, чем было в 2018 году, когда саратовский регоператор приступил к работе. Переход к цивилизованному контейнерному сбору является одной из задач, стоящей перед Саратовским филиалом АО «Ситиматик».

Напомним, что помимо закупленных регоператором контейнеров, муниципалитеты и подрядные организации также обеспечивают установку контейнерных мощностей. Так, подрядчик регоператора в Правобережье в целях ликвидации бестарного вывоза в сельских поселениях уже расстановил 770 контейнеров.