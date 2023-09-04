В Саратове КамАЗ сбил пожилого мужчину

Вчера, 3 сентября, в Саратове произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Около 10 утра, на Сокурском тракте 46-летний водитель за рулем грузовика КамАЗ сбил 83-летнего мужчину.
С травмами пенсионера доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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