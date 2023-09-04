В центре Саратова сегодня не будет холодной воды

Фото: архив КП

Сегодня, 4 сентября в центре Саратова ограничат холодное водоснабжение. Для проведения работ по ликвидации повреждения трубопровода на улице Гоголя Н.В., 2. Будет ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Радищева - Кутякова - Горького - Зарубина/Татарская. Работы планируется завершить к 20.00

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