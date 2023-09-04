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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 3:34

В Ленинском районе Саратова ребенка придавило футбольными воротами

В Саратове 7-летний мальчик получил травмы от падения футбольных ворот
Светлана Курышева

В Ленинском районе Саратова ребенка придавило футбольными воротами. Как сообщает региональное СУ СК России, вчера, 3 сентября, во время игры в футбол у одного из домов на улице Тархова на 7-летнего мальчика упали ворота. Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.

По факту произошедшего управлением назначена проверка, в ходе которой следователь осмотрел место происшествия. В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства случившегося.

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