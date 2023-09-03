В Москве обсудили проведение Игр Умных городов в Саратове

"Умный город – это не только про цифру, строительство или благоустройство. Умный город это в первую очередь про человека"

В Москве, в Центре Компетенций «Умный Город» прошла рабочая встреча по организационным вопросам проведения спортивно-деловых мероприятий II Всероссийских игр Умных городов «Умный Город. Живи Спортом», которые состоятся 7-9 сентября в Саратове.

Уникальный спортивно-деловой марафон объединит представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, муниципалитеты, бизнес и некоммерческие организации. Запланировано более 20 активностей, в которых смогут принять участие все желающие жители Саратовской области.

Набережная Космонавтов на время проведения мероприятий станет зоной притяжения и проведения спортивных состязаний, мастер-классов, физкультурно-творческих фестивалей.

«Умный город – это не только про цифру, строительство или благоустройство. Умный город это в первую очередь про человека. За время реализации проекта около 200 городов из 48 субъектов Российской Федерации внедрили решения, способствующие выполнению приоритетной задачи – создание комфортных условий для жизни граждан страны. Именно поэтому так важно, чтобы новые общественные пространства становились центром притяжения для всех горожан», – отметил заместитель руководителя рабочей группы проекта «Умный Город» Анатолий Курманов.

Деловая программа соберет в Саратове лидеров IT-отрасли России и откроется Роуд-Шоу, где будут продемонстрированы новейшие разработки цифровых сервисов для Умного города.

По итогу встречи заместитель председателя правительства Саратовской области Павел Мигачев отметил высокий уровень готовности мероприятия: «Второй год подряд Саратов становится площадкой уникального мероприятия спортивно-делового формата. Обратная связь от участников показывает его востребованность, дает возможность выстроить новые деловые связи и расширить рынки сбыта».

Генеральный партнер – ПАО Сбербанк. Официальным партнером программы деловых мероприятий «Роуд-шоу: Моя страна» выступила ИТ-компания, обеспечивающая реализацию приоритетных государственных проектов – Sitronics Group. Партнерами стали: ведущий разработчик решений для Умного города – «Русатом Инфраструктурные решения»; один из лидеров IT-отрасли компания Ujin (ООО «Юникорн»); Центр цифровых технологий «РТК Софт Лабс»; лидер российской IТ отрасли в области проектирования, разработки и внедрения комплексных информационных систем ГК «АИСА ИТ-Сервис».

Регистрация доступна на официальном сайте мероприятия:

II Всероссийские Игры Умных городов «Умный Город. Живи спортом»

Деловая программа «Роуд-шоу: Моя страна»