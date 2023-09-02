В Саратове пожар в историческом здании тушили пять пожарных расчетов

В ходе тушения частично обрушились сгоревшие конструкции, сообщили в региональном МЧС

В Саратове на улице Чернышевского случился пожар в двух этажном историческом здании. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь объял 200 квадратных метров площади дома. С пламенем боролись пять пожарных бригад.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 17.58. Пылал дом, построенный в 19 веке. Здание имеет г-образную форму. Его размер - 20×25. В ходе тушения произошло частичное обрушение сгоревших конструкций, сообщили в региональном МЧС.