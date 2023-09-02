Дмитрий Плеханов провел личный прием участников СВО, их родных и близких

Обращения касались помощи семьям военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции

Обращения касались помощи семьям военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Антонина Владимировна, супруга мобилизованного обратилась с просьбой в предоставлении участка в поселке им. Карла Маркса. Такие меры поддержки были приняты недавно. Поскольку семья является ещё и многодетной, Антонине Владимировне будет оказана юридическая помощь при оформлении необходимых документов.

На неудовлетворительное состояние дворовой территории у дома №4 на 1-ом микрорайоне Урицкого обратила внимание главы района Марина Николаевна.

Представитель управляющей компании пояснил, что с собственниками многоквартирного дома будет проведено собрание, где будут выработаны пути решения вопроса.

Супруга мобилизованного Анастасия Александровна поделилась переживаниями, что не успеет до начала отопительного сезона подвести газовые коммуникации к пристройке к дому.

«К дому у нас газ подведен, на средства, заработанные супругом, мы сделали пристройку. К ней необходимо еще 15 метров трубы. Сейчас у нас финансовые затруднения, боимся, что не успеем до зимы», - рассказала она.

«С этим вопросом мы вам обязательно поможем, найдем спонсоров, которые приобретут для вас трубу. С вами свяжутся специалисты, проведут необходимые замеры», - заверил ее Дмитрий Плеханов.

После приема Анастасия Александровна выразила благодарность Главе района за положительное решение.

«Я даже не ожидала, что вопрос решится так быстро. Спасибо большое Дмитрию Петровичу!» - поделилась она.