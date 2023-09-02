Роспотребнадзор вычислил факты подмены сырья в рыбных консервах на саратовских прилавках

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В консервах "Сайра", которую продавали в Саратовской области, обнаружена другая рыба. Об этом сообщила пресс-служба территориального Роспотребнадзора.

В связи с этим Восточный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Саратовской области в соответствии с информационными письмами управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям отозвал производственные ветеринарные сертификаты рыбных консервов производства ООО «Фортуна Крым» (297570, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Фонтаны, Озенбашская ул., д.4).

В ходе лабораторных исследований консервов рыбных стерилизованных «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла», даты изготовления 15.10.2021 и 25.05.2022 (срок годности 3 года) видоспецифичная ДНК сайры не обнаружена. Обнаружена видеоспецифичная ДНК рыб вида тихоокеанская сельдь, уточнили в ведомстве.