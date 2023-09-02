Старт от Набережной Космонавтов (район Ротонды). Дистанции забега: 3, 5 и 10 километров

Открыта регистрация на легкоатлетический забег в рамках II Всероссийских игр Умный город. Живи спортом. Он состоится 9 сентября в 09.00 по местному времени

Старт от Набережной Космонавтов (район Ротонды). Дистанции забега: 3, 5 и 10 километров.

Предварительные заявки направляются на эл. почту umnyjgorod64@yandex.ru обращаем ваше внимание, что количество участников ограничено!

Приглашаем всех любителей бега и здорового образа жизни принять участие.