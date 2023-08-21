Саратовский регоператор отмечает удвоение платежей за вывоз отходов через приложение «Альфа-Дом»

Фото: Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» фиксирует рост платежей за услугу по обращению с ТКО через сервис «Альфа-Дом». На конец августа достигнуто удвоение платежей по сравнению с предыдущим месяцем. При этом растет не только количество совершаемых транзакций, но и число пользователей приложения, которые оплачивают услугу регионального оператора.

Специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» отмечают, что абоненты, оплачивающие услугу через систему «Альфа-Дом», — одни из самых дисциплинированных. Основные оплаты поступают до того, как им приходит платежный документ в бумажной форме. Вся информация о сумме платежа и способах оплаты доступна для пользователей в телефоне. Дальнейшее развитие сотрудничества позволит со временем отказаться от направления квитанций в бумажном виде.

Напомним, в мае 2023 года региональный оператор по обращению с ТКО заключил соглашение с сервисом по оплате коммунальных платежей «Альфа-Дом». В соответствии с ним все платежи за услугу по вывозу ТКО физические лица могут осуществлять без комиссии. Первые платежные документы с описанием порядка оплаты поступили абонентам в июне. С тех пор регоператор фиксирует рост платежей, поступающих через данное приложение.