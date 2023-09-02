Саратовский регион находится с тройке лидирующих по инвестициям «Росагролизинга»

Со следующего года лизинговые программы начнут действовать также для переработчиков сельхозпродукции

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обсудил вопросы сотрудничества с руководителем компании «Росагролизинг» Павлом Косовым.

В ходе встречи прозвучала информация о том, что с начала года саратовские аграрии закупили по лизинговым программам 426 единиц техники. Всего с начала работы «Росагролизинг» инвестировал в агропром региона 27,7 миллиарда рублей, помог закупить 7 тысяч сельхозмашин. Саратовская область вошла в топ-3 регионов РФ по объему инвестиций компании.

Павел Косов подчеркнул, что со следующего года лизинговые программы начнут действовать также для переработчиков сельхозпродукции.

Губернатор Бусаргин отметил, что только за прошлый год компания поставила в Саратовскую область техники на 4 миллиарда рублей. "Уверен, наше сотрудничество будет и дальше развиваться, а объёмы лизинга – расти", - выразил надежду губернатор.

«Мы плотно сотрудничаем с регионом и за последние несколько лет кратно увеличили объем инвестиций в Саратовскую область. Мы планируем предоставлять льготный лизинг также переработчикам, а это новые возможности для региона», - ответил Павел Косов.