На Политехнической в Саратове укладывают рельсы по проекту скоростного трамвая

Также в сторону улицы Огородной продолжается укладка "подушки" - на нее в дальнейшем ляжет рельсо-шпальная решетка

На стройплощадку по улице Политехнической завезены пепвые новые рельсы и шпалы. Ими начали монтаж новых трамвайных путей.

Процесс в рамках реализации проекта "Скоростной трамвай" частично начат на перегоне "Газавтоматика" – "3-й Товарный проезд". Об этом сообщил телеграм-канал "Трамваи и троллейбусы Саратова".

Также в сторону улицы Огородной продолжается укладка "подушки". На нее в дальнейшем ляжет рельсо-шпальная решетка.