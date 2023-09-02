В Балаково обнаружено тело мужчины на улице

Тело 40-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили местные жители

Следователи СК начали проверку по факту смерти мужчины в городе Балаково. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка

По предварительным данным, 2 сентября 2023 года местные жители у одного из заведений города атомщиков на улице Академика Жук обнаружили тело 40-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Они сразу же позвонили в полицию.

Следователи осмотр место происшествия и тело. Назначено судебно-медицинское исследование.