Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 сентября 2023 5:08

В Балаково обнаружено тело мужчины на улице

На улице Балакова нашли тело зарезанного мужчины
Елена Маркелова
Тело 40-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили местные жители

Тело 40-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили местные жители

Следователи СК начали проверку по факту смерти мужчины в городе Балаково. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка

По предварительным данным, 2 сентября 2023 года местные жители у одного из заведений города атомщиков на улице Академика Жук обнаружили тело 40-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Они сразу же позвонили в полицию.

Следователи осмотр место происшествия и тело. Назначено судебно-медицинское исследование.