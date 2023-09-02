В ЗАТО Светлый завершилась реконструкция дома культуры

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Гарнизонный дом культуры в ЗАТО Светлый открылся после реконструкции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В 2023 году ДК исполняется 55 лет. Ремонт проведен впервые за все время его существования. С просьбой помочь с реконструкцией дома культуры к политику обратились местные жители. В ответ при участии спикера федерального заксобрания были выделены благотворительные и привлеченные средства. Проведен капитальный ремонт всего здания.

В обновленном доме культуры будут работать кружки, секции, оборудован современный актовый зал для выступлений и мероприятий, спортивный зал. В ближайшее время откроется отделение ЗАГСа.

Напомним, несколько лет назад Вячеслав Володин взял шефство над военным городком. За счет благотворительных и привлеченных средств было проведено благоустройство поселка, построены тротуары, введены в эксплуатацию очистные сооружения и запущены новые скважины для водообеспечения 13 тысяч жителей, открыта новая школа искусств, реконструирован спортивный стадион, построен путепровод.