Александр Бастрыкин ждет доклада о халатности саратовских чиновников

Фото: Следственный комитет РФ

В Саратове завели уголовное дело в адрес чиновников администрации Заводского района. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от региональных коллег доклада на этот счет.

Как сообщила пресс-служба главка, от саратовцев стало известно о плачевном состоянии домов на улице Васильковская. По их словам, вокруг аварийных строений не установлен предупреждающий о потенциальной опасности забор. По убеждению следователей, его установкой чиновники администрации должны были обязательно озадачиться. Из-за бездействия в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Доклад о ходе расследования Александру Бастрыкину предоставит Дмитрий Костин.