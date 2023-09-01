Саратовца Рушана Хаметова наградили Орденом Мужества посмертно

За проявленный героизм наш земляк награжден Орденом Мужества посмертно

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Рушан Хаметов. Об этом сообщил глава администрации Вольского района Андрей Татаринов.

Хаметов родился в селе Черкасское. Здесь он окончил школу. Затем в Вольском сельскохозяйственном техникуме в селе Терса Рушан Хаметов получил профессию ветфельдшера.

В 2021 году наш земляк выполнял специальные задачи на территории Сирии. Хаметов был награжден Медалью Суворова, Медалью Жукова, Медалью «За воинскую доблесть II степени». С первых дней принял участие в Специальной военной операции , награжден Медалью «Участник СВО».

23 августа 2023 года замкомвзвода - командир машины отделения огнеметного взвода огнеметной роты огнеметного батальона в/ч 71432 Рушан Хаметов погиб в Запорожской области при выполнении боевого задания.

За проявленный героизм награжден Орденом Мужества посмертно.