В День знаний отмечает юбилей Почетный гражданин Гагаринского района Саратовской области

В Саратовской области Почетный гражданин Гагаринского района Александр Решетов отмечает юбилейный день рождения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Местом рождения Александра Александровича Решетова является село Любицкое Пугачевского района Саратовской области. Будучи выпускником Саратовского сельскохозяйственного института, трудовую жизнь мужчина связал с развитием сельского хозяйства. Он возглавляет АО «Совхоз-Весна» с 1982 года.

Деятельность Александра Решетова позволила совхозу стать постоянным участником и призером международного конкурса «Экологически безопасная продукция», войти в состав 300 наиболее крупных, эффективных и динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий России – Клуб «Агро 300», а его продукция вошла в число «100 лучших товаров России». Важно отметить, что его труды принесли ежегодный рост урожайности, увеличение производства овощей, высокой прибыли.

В то же время Александр Александрович занимается благотворительной помощью, развивая поселок Дубки, а также сохраняя лучшие традиции меценатства.

Звание «Почетного гражданина Гагаринского района» юбиляр получил в 2004 году.