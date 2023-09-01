В СГЮА прошел торжественный митинг, посвященный Дню знаний

Фото: СГЮА

Сегодня, 1 сентября, в Саратовской государственной юридической академии состоялся традиционный торжественный митинг, посвященный Дню знаний. В нем приняли участие профессорско-преподавательский состав и сотрудники академии, студенты-первокурсники всех институтов СГЮА, а также почетные гости: федеральный инспектор по Саратовской области аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Людмила Борисова, прокурор Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуры Виктор Ростов, Саратовский транспортный прокурор Павел Агуреев, руководитель управления Федерального казначейства по Саратовской области Дмитрий Оловянников, и.о. председателя первого кассационного суда общей юрисдикции Ирина Поволоцкая, заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области Ирина Нечаева, заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области Иван Михайлин, заместитель начальника Главного управления МВД России по Саратовской области Андрей Астапович, начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарёва и другие.

Фото: СГЮА

Обращаясь к первокурсникам, ректор Саратовской государственной юридической академии Екатерина Ильгова подчеркнула, что в этом году в СГЮА поступили абитуриенты из 79 регионов Российской Федерации и 7 иностранных государств. «Вы вступаете в новую интересную жизнь. И в этот год, Год педагога и наставника и 30-летия Конституции Российской Федерации, академия открывает для вас свои двери. Здесь есть все возможности, чтобы получить качественные знания и практические навыки, найти новых друзей, сделать открытия в науке, достичь больших высот в общественной деятельности, творчестве и спорте. Максимально используйте эти возможности, а мы вам в этом обязательно поможем. Уверена, что вам будет комфортно в нашей большой семье!» – отметила она.

Затем всех участников мероприятия от имени Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поздравила Людмила Борисова. «Первое сентября – важный день. Это начало сложного и увлекательного пути к знаниям, знакомству с друзьями, радость и гордость за успехи. Пусть этот учебный год будет для вас интересным, насыщенным и результативным», – подчеркнула Людмила Николаевна.

От лица первокурсников выступила студентка 1 курса Института прокуратуры СГЮА Софья Гришанкина: «Сегодня перед нами открывается страница новой жизненной главы, а именно – студенчества! С нетерпением жду первые лекции и семинары, интересные знакомства и возможность участия в самых разных мероприятиях! Поздравляю всех нас, первокурсников, с этим замечательным днем и желаю нам успехов на этом пути!».

Завершился митинг торжественным принесением традиционной клятвы первокурсника.