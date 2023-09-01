Губернатор Бусаргин встретился с многодетными семьями 1 сентября

Роман Бусаргин поручил изучить и проработать каждое предложение

Заседание совета по проблемам многодетных семей состоялось в правительстве Саратовской области. Его провел губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона обсудил с родителями, воспитывающими более трех детей, наиболее актуальные вопросы. Роман Викторович отметил, что задача этого совета – не формальные встречи, а решение проблем, с которыми сталкиваются многодетные семьи.

Представители многодетных семей попросили губернатора рассмотреть вопрос расширения возможностей использования регионального материнского капитала. Также актуальной темой они считают создание единого портала, где будут собраны все льготы и меры поддержки, на которые они могут претендовать, и правовые коллизии, не позволяющие получать те или иные льготы.

Роман Бусаргин поручил изучить и проработать каждое предложение.