Саратовский альбом «Улица Московская» оценили на международной книжной ярмарке

Многоформатный альбом «Улица Московская» получил высокую оценку участников Московской международной книжной ярмарки. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает Министерство культуры области.

Мероприятие проходило с 30 августа по 3 сентября в столице. Площадкой проведения стал столичный «Экспоцентр».

Директор Специальной Саратовской областной библиотеки для слепых Ольга Ивановна Новикова представила на коллективном стенде Российской библиотечной ассоциации (РБА) многоформатный альбом «Улица Московская». Этот альбом был отобран среди 43 регионов на XI Всероссийский конкурс «Лучшая профессиональная книга года – 2023». Он представляет подробное описание в специальных форматах исторических, архитектурных объектов, расположенных на улице Московской - одной из центральных улиц города Саратова. Издание адаптировано для людей с инвалидностью по зрению.

Саратовская библиотека для слепых завоевала диплом второй степени XI Всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная книга года – 2023».

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