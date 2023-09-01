В Заводском районе Саратова полицейскими изъята фальшивая купюра

Фото: Архив КП

В Заводском районе Саратова полицейские изъяли фальшивую купюру. Об этом сообщает региональное ГУ МВД. В полицию поступило сообщение от сотрудника банка, который сообщил, что при проверке денежных средств, была обнаружена купюра достоинством 5000 рублей с признаками подделки. С поддельной банкнотой пришла 33-летняя девушка. Изъятая купюра была направлена полицейскими на экспертное исследование, результаты которого подтвердили, что она изготовлена не производством АО «Гознак».

По данному факту следователями СО ОП № 2 в составе УМВД России по г. Саратову возбуждено уголовное об изготовлении, хранении, перевозке или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Полиция Саратовской области призывает граждан быть внимательнее при обращении с денежными купюрами.

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