В первой городской больнице Саратова студенты-медики получили напутствие на новый учебный год

«Все, чем сегодня может гордиться больница, достигнуто, в том числе, благодаря тесным партнерским взаимоотношениям администрации учреждения, профсоюза медицинских работников, сотрудников больницы и специалистов кафедр"

Этот день объединил в торжественной обстановке тех, кто учится и тех, кто учит.

Открывая мероприятие, главный врач учреждения, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев отметил ценность профессии медицинского работника и необходимость для тех, кто выбрал для себя путь работы в здравоохранении, ответственно относиться к учебе, подчеркнув, что от их действий в последующем будут зависеть жизни и благополучие людей.

В настоящее время больница является клинической базой восьми кафедр медицинского университета, а также базой для практического обучения студентов-медиков. В ближайшее время в учреждении появятся еще две кафедры.

«Все, чем сегодня может гордиться больница, достигнуто, в том числе, благодаря тесным партнерским взаимоотношениям администрации учреждения, профсоюза медицинских работников, сотрудников больницы и специалистов кафедр. Выражаю благодарность ректору СГМУ Андрею Еремину и преподавательскому составу учреждения за тесное сотрудничество и помощь в укреплении научно-практической базы городской клинической больницы № 1», - резюмировал Евгений Ковалев.

Евгений Ковалев отметил ценность профессии медицинского работника

Будущих медиков и профессорско-преподавательский состав кафедр, клинические базы которых находятся в СГКБ № 1, с началом нового учебного года от имени ректора Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского поздравил проректор по общественным связям и воспитательной работе Александр Бондаренко. Он отметил вклад учреждения в развитие региональной медицины, в которой сегодня происходят качественные перемены.

С ответным благодарственным словом в адрес учреждения выступили руководители и представители кафедр. Заведующий кафедрой нейрохирургии, доктор медицинских наук Андрей Чехонацкий отметил, что именно в первой городской больнице выстроен конструктивный диалог между представителями администрации, научным сообществом и практикующими врачами, что является залогом успеха в процессе обучения молодых специалистов, которым в больнице оказывается всесторонняя поддержка и особое внимание.