В Саратове незаконно срубили деревья на улице Комсомольской

Фото: Администрация города Саратов
Сотрудники управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений совместно с отделом полиции №1 установили провели проверку в связи с поступившей информацией о вырубке зеленых насаждений на улице Комсомольская в Саратове. Об этом сегодня, 1 сентября сообщает администрация города.
Выяснилось, что снос деревьев производился незаконно. Управлением по охране окружающей среды и зеленых насаждений обследованы порубочные остатки, определен породный состав, возраст насаждений и их состояние. Данные направлены в Вавиловский университет для установления размера причиненного ущерба зеленому фонду города.
Сотрудниками университета составляется расчет восстановительной стоимости уничтоженных деревьев.
Материалы направлены в полицию для установления лиц, совершивших правонарушения.
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