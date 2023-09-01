Самозанятые в Саратовской области задолжали более 100 миллионов рублей

По данным УФНС по Саратовской области, совокупная задолженность самозанятых жителей региона превысила 100 миллионов рублей. В качестве плательщиков налога на профессиональный доход в области зарегистрировано более 89 тысяч человек. В бюджет самозанятые перечислили 636 миллионов рублей. Их общий доход составляет свыше 18 миллиардов.

При просрочке налога в УФНС советуют как можно скорее погасить задолженность, чтобы не допустить начисления пеней и принудительного взыскания задолженности.

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