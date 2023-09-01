В Саратовской области перевернулась лодка с рыбаками

Фото: архив КП
В Вольском районе Саратовской области, сотрудники службы спасения Саратовской области ищут пропавшего в реке рыбака. Об этом сообщает портал «Вольск.ру». Сегодня, в половине пятого утра поступило сообщение, что на Волге около села Девичьи Горки перевернулись резиновая лодка, в которой находились двое рыбаков. Один из мужчин сумел доплыть до берега и сообщить о происшествии. Второй, предположительно, утонул.
Спасатели обследовали береговую зону. Лодку и пропавшего рыбака пока не нашли.
В данный момент на место происшествия выдвинулась группа водолазов из города Балаково. Поисковые работы будут продолжены.
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