В Саратовской области обновилась Инвестиционная декларация

В Саратовской области утверждена обновленная Инвестиционная декларация – документ, необходимый для установления основных гарантий для инвесторов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин.

- В новой редакции закреплена персональная ответственность Правительства области в части того, что выгодные условия работы инвесторов не будут в будущем нарушаться. Также более детально описаны региональные меры поддержки, указаны наименования нормативно-правовых актов, сделана разбивка по региональным и федеральным НПА. По тексту декларации появилось большее количество ссылок на полезные сайты. Разработаны формы обратной связи для того, чтобы инвестор мог напрямую обратиться за консультацией и быстро решить возникший вопрос», - отметил министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.

Напомним, Инвестиционная декларация является одним из пяти элементов Регионального инвестиционного стандарта – нового механизма поддержки инвестора.