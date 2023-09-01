Ярмарка сельхозпродукции возобновит работу на центральной площади Саратова

На главной площади города в большом ассортименте будет представлена плодоовощная продукция нового урожая

С завтрашнего дня, 2 сентября, сельскохозяйственная ярмарка выходного дня возобновит работу на Театральной площади. Об этом проинформировала пресс-служба регионального минсельхоза.

Ожидается участие в ярмарочной торговле сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области из порядка 20-ти муниципальных районов.

На главной площади города в большом ассортименте будет представлена плодоовощная продукция нового урожая. Также можно будет купить мед, яйцо, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, муку и крупы. Посетителям ярмарки будут предложены соленья, консервы, приправы к холодным и горячим блюдам.

С учетом температур воздуха мясная и молочная продукция продаваться не будет. При этом с автолавок, оборудованных холодильниками, можно будет приобрести колбасы и мясные деликатесы.