Николай Панков поздравил с Днем знаний школьников в отдаленном селе Перелюбского района

В школе чтут память о героях и занимаются патриотическим воспитанием детей

Депутат Госдумы Николай Панков встретил 1 сентября вместе со школьниками села Натальин Яр. Он провел открытый урок и побывал в школьном музее.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Село находится на границе Перелюбского района. Там, откуда начинается Россия. Приехал без предупреждения, чтобы не отвлекать педагогов от работы.

Видно, коллектив относится бережно к школе. Везде чистота, порядок. Местное СХПК оказывает большую помощь школе. Спасибо им за это! Но здание школы нуждается в ремонте отмостки и фундамента. Буду им в этом помогать.

В школе чтут память о героях и занимаются патриотическим воспитанием детей. На линейке открыли «Парту Героя» Чистякова Николая Алексеевича. Воина-афганца, который учился в этой школе. Посетил музей. Хорошо, что здесь бережно сохраняют историю - начиная от основания колхоза. Большая экспозиция посвящена участникам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Отражена и современная история - размещены портреты участников СВО.

Заметно, дети любят педагогов. А учителя с душой относятся к детям. Таким учреждениям всегда хочется помогать. Для учеников 7 класса провёл открытый урок «Разговор о важном». В ходе беседы дети попросили спортивный инвентарь и кинопроектор, на котором они будут смотреть патриотичные фильмы и познавательные передачи. В этом им также помогу.

Поздравляю всех школьников, студентов, учителей и родителей с Днём знаний! Желаю успехов в учебе, хорошего настроения, удачи и крепкого здоровья!» - пишет Николай Панков.