Стало известно имя нового прокурора Екатериновского района

Фото: Прокуратура Саратовской области

Юрист 1 класса Николай Подгорный назначен прокурором Екатериновского района Саратовской области. Соответствующий приказ подписан генеральным прокурором РФ.

Николаю Подгорному 31 год. Он имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры Саратовской области служит с июня 2016 года. Подгорный был помощником прокурора Ершовского района. Последние два года замещал должность заместителя прокурора Самойловского района Саратовской области.

Коллеги отзываются о Подгорном как о юридически грамотном, трудолюбивом, ответственном работнике и руководителе.